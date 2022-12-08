Талалаев отреагировал на слова Семёнова в свой адрес

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев ответил на критическое высказывание защитника «Ахмата» Андрея Семёнова, с которым он ранее работал в грозненском клубе.

Напомним, Семёнов заявил, что период под руководством Талалаева был для команды тяжёлым, так как футболисты постоянно находились в стрессе по различным причинам.

«Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

Талалаев возглавлял «Ахмат» в период с июля 2020 года по сентябрь 2022. С 13 октября текущего года 50-летний специалист руководит московским «Торпедо», с которым сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.