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Кубок России

Во даёт Карпин: «Ростов» обыграл и обогнал «Ахмат» в сумасшедшей группе, а также вышел в Путь РПЛ плей-офф Фонбет Кубка России

27 Ноября 2022 • 15:55 Комментировать
Ростов
3:0
Ахмат
окончен
«Ростов» против «Ахмата» – это был один из самых интригующих матчей последнего тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России.
Протокол игры  
Ростов3:0Ахмат
(1:0) Лангович Андрей17'  
(2:0) Комличенко Николай42'  
(3:0) Голенков Егор86'  
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийЛангович Андрей  64' 90' (Терентьев Денис ( 90') Мелёхин ВикторОсипенко Максим  5'Байрамян Хорен 85' (Голенков Егор ( 85') Глебов Данил  33'Полоз Дмитрий 72' (Мельников Степан ( 72') Щетинин КириллУткин ДаниилКомличенко Николай  44' 85' (Миронов Андрей Сергеевич ( 85')
Запасные: Прохин ДанилаГригорьев АнтонТугарев РоманЦулая МихаилКовальков МаратШанталий ДаниилМухин Александр
Шелия ГиоргиСемёнов Андрей Игоревич  62'Уциев Ризван  90'Журавлёв ЮрийБериша Бернард 62' (Агаларов Гамид ( 62') Харин Евгений  49'Олейников ИванТимофеев Артём  72'Трошечкин АлександрКонате Мохамед IIСадулаев Лечи 46' (Ильин Владимир ( 46')
Запасные: Иналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллКарапузов Владислав_Tsutsulaev M.Якуев МагомедАльсултанов Имран
27 ноября. Стадион "Rostov Arena (Rostov)".

Группа С в Кубке России оказалась одной из наиболее запутанных. На протяжении пяти туров хозяева в ней неизменно обыгрывали гостей. Правда, один раз эта победа была не в основное время, а в серии пенальти – так «Оренбург» дома справился с «Динамо». Тем не менее всё равно по итогам борьбы в этом квартете у всех могло оказаться равное количество очков – по девять. Данный сценарий реализовался бы в случае победы «Ростова» над «Ахматом» в основное время и успеха «Динамо» в матче с «Оренбургом» в серии пенальти.

Тогда, чтобы распределить места команд в группе, включился бы счётчик количества побед в основное время и по пенальти – по этому показателю «Ростов» и «Ахмат» превосходили бы «Динамо» и «Оренбург». Ну а не оглядываясь на события параллельного матча, проходившего в Москве, ростовчанам для обеспечения своего прохода в весеннюю стадию турнира нужно было выигрывать в основное время. Желательно с разницей «+3», чтобы опередить «Ахмат» по личным встречам. Не исключён был вариант с подсчётом коэффициента карточек при победе «Ростова» с разницей в два мяча.

Что касается раскладов конкретно для грозненского клуба, то отметим, что он в любом случае проходил бы в весенний этап Кубка России. Вопрос только стоял, куда именно – в Путь РПЛ или в Путь регионов. Здесь остановимся на сценариях, поскольку для описания всех вероятных хитросплетений ушла бы добрая половина данного отчёта.

«Ахмат» стал играть как раз с ощущением того, что ему вылет из Кубка сейчас не грозил, а верхняя или нижняя сетка весной – это уже дело второстепенное. «Ростов» обозначил свои атакующие намерения с самого начала. На десятой минуте Шелия вытянул дальний удар Уткина. На тринадцатой Уткин в роли диспетчера прекрасно забросил из глубины к правой штанге на Комличенко. Тот принял мяч грудью и пробил в ближний угол, но не переиграл Шелию, а добавить Полозу помешал Уциев. Вскоре Чернов примерно с линии штрафной послал мяч мимо створа рядом с левой штангой.

«Ахмат» не смог отодвинуть игру от своей штрафной и на семнадцатой минуте был вынужден вынимать мяч из сетки своих ворот. Щетинин на правом фланге отдал поперечный пас Ланговичу, который ушёл от Харина и через рикошет от Журавлёва закинул мяч в дальний угол (1:0). Среднее давление со стороны «Ростова» принесло ему второй гол в конце первого тайма. Щетинин навесил с правого полуфланга, Шелия почему-то не поймал мяч и не выбил его, а Комличенко спокойно кивнул по круглому в створ ворот на дальней штанге (2:0). Немножко спохватился «Ахмат» перед самым перерывом, но максимум, чего достиг, – это несильный удар Бериши в левый угол в руки Песьякова.

Второй тайм проходил долго в позиционной игре в отсутствие явных моментов у обеих команд. Тем временем в параллельной встрече «Динамо» забил гол «Оренбургу» и одержало победу в основное время. Если бы такие показатели сохранились до конца, то «Оренбург» со своими семью баллами переместился бы на последнее место, а «Ростов» и «Ахмат» разделили бы между собой вторую-третью строчки.

Как разделили бы? По количеству побед в основное время у них было бы равенство – по три. По личным встречам получились бы тоже одинаковые показатели. Более того, и разница мячей во всех матчах у ростовской и грозненской команд оказалась бы идентичной, она составила 11-11.

Таким образом, решающим стал бы коэффициент карточек, который лучше был у «Ростова». Но команда Карпина была против – хозяева решили победить с разницей в три гола. На 86-й минуте Голенков подоспел на мяч, когда его отбил перед собой Шелия после дальнего удара Уткина, и сделал счёт 3:0. «Ростов» обошёл «Ахмат» всё же по первому дополнительному показателю – по личным встречам. Весной увидим дружину Валерия Карпина в пути РПЛ плей-офф Кубка России, а команда Сергея Ташуева перенаправляется в Путь регионов весенней части этого турнира.

Кирилл Иванцов

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Ростов Кубок России Ахмат
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