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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков — о своей травме: «Восстановление может занять как 10 дней, так и месяц»

20 Ноября 2022 • 15:42 Комментировать
Ростов
...
Ахмат
27.11 14:00

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков, получивший повреждение в товарищеской игре с Таджикистаном (0:0), рассказал о своём самочувствии.

По словам 33-летнего футболиста, точные сроки восстановления пока неизвестны, но он надеется принять участие в кубковой игре против «Ахмата».

«Могло быть лучше, могло быть хуже. Восстановление может занять как 10 дней, так и месяц. Значит ли это, что не сыграю до конца года? Будем бороться», — цитирует Песьякова ТАСС.

Напомним, матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Ахматом» состоится 27 ноября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.  

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Ростов Сергей Песьяков
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РОСТОВ АХМАТ
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