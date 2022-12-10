Божович считает, что Карпин смог бы достичь успеха в чемпионате Испании

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о работе наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Божович признался, что очень хорошо относится к Карпину и считает, что в будущем 53-летний специалист способен работать в чемпионате Испании.

«Думаю, он в будущем сможет достичь хорошего результата в Европе. Я бы хотел посмотреть на его работу за рубежом. Он бы точно справился в Ла Лиге, например, где играл», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне-2014/2015 Карпин возглавлял клуб Сегунды (второго по силе дивизиона Испании) «Мальорку». С марта нынешнего года он работает в «Ростове», с которым сейчас занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ после 17 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.