Агаларов забил впервые с июля

Лучший бомбардир прошлого сезона Российской премьер-лиги Гамид Агаларов забил первый гол с июля.

Форвард «Ахмата» отличился в неудачном поединке грозненской команды против «Оренбурга» в рамках Фонбет Кубка России, закончившемся со счётом 2:4. Напомним, что последний гол Агаларова пришёлся на матч с «Факелом» в рамках Российской премьер-лиги 24 июля.

В прошлом розыгрыше чемпионата в составе «Уфы» Гамид забил 20 мячей, что принесло ему звание лучшего бомбардира сезона. В футболке «Ахмата» нападающий провёл 12 матчей во всех состязаниях, отличившись лишь дважды.

