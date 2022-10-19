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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов забил впервые с июля

19 Октября 2022 • 20:06 Комментировать
Оренбург
4:2
Ахмат
окончен

Лучший бомбардир прошлого сезона Российской премьер-лиги Гамид Агаларов забил первый гол с июля.

Форвард «Ахмата» отличился в неудачном поединке грозненской команды против «Оренбурга» в рамках Фонбет Кубка России, закончившемся со счётом 2:4. Напомним, что последний гол Агаларова пришёлся на матч с «Факелом» в рамках Российской премьер-лиги 24 июля.

В прошлом розыгрыше чемпионата в составе «Уфы» Гамид забил 20 мячей, что принесло ему звание лучшего бомбардира сезона. В футболке «Ахмата» нападающий провёл 12 матчей во всех состязаниях, отличившись лишь дважды.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов
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