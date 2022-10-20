Агаларов – о своём голе: «Мне осталось только закатить в пустые ворота»

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов поделился оценкой своего гола в матче против «Оренбурга» (2:4).

По словам футболиста, этому послужила невнимательность защитника, так как тот потерял из виду махачкалинского игрока. В связи с этим пас пришёлся на освобождающуюся зону. Увидев выход вратаря, Агаларов покатил мяч мимо голкипера, после чего в подкате попал в другого игрока «Ахмата».

«Мне осталось только закатить в пустые ворота. «Оренбург» — непростая команда, но мы не смогли показать свой лучший футбол», - цитирует футболиста «Чемпионат.com».

Гол Агаларова был первым в матче.