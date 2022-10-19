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Кубок России

«Оренбург» добыл волевую победу в матче Фонбет Кубка России против «Ахмата»

19 Октября 2022 • 17:34 Комментировать (1)
Оренбург
4:2
Ахмат
окончен

«Оренбург» сумел одолеть в очной встрече Фонбет Кубка России грозненский «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «газовиков».

Протокол игры  
Оренбург4:2Ахмат
  11'Агаларов Гамид (0:1)
(1:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич20'  
(2:1) Оганесян Степан31'  
  39'Ильин Владимир (2:2)
(3:2) Полуяхтов Владимир45'  
(4:2) Павловец Александр71'  
Сысуев НиколайХотулёв ДанилаМалых Андрей  48'Павловец Александр  50'Полуяхтов ВладимирСтаматов Матео 76' (Аюпов Тимур ( 76') Башич ИванКовалёв ЮрийМарин ДжиммиОганесян СтепанВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 66' (Мансилья Брайан ( 66')
Запасные: Сиваков МихаилФлорентин Сесар ГабриэльГошев ЕвгенийКапленко КириллЭктов АлександрВера ЛукасПеченин КириллГойкович Ренато
Опарин МихаилКарапузов ВладиславСемёнов Андрей ИгоревичЖуравлёв ЮрийФольмер КириллИналкаев АбубакарКамилов Владислав 68' (Кадыров Абубакар ( 68') Харин Евгений 67' (Якуев Магомед ( 67') Трошечкин АлександрАгаларов Гамид  75'Ильин Владимир 87' (Ибишев Турпал-Али ( 87')
Запасные: Ташаев РизванАдилханов Альви
19 октября. Стадион "Газовик".

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удаление Агаларова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Удаление Агаларова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
4:2. Гол Александра Павловеца (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
4:2. Гол Александра Павловеца (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Незасчитанный гол гостей (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Незасчитанный гол гостей (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Хозяева забивают из офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Хозяева забивают из офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:2. Гол Владимира Полуяхтова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:2. Гол Владимира Полуяхтова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:2. Гол Владимира Ильина с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:2. Гол Владимира Ильина с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Степана Оганесяна (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Степана Оганесяна (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Дмитрия Воробьева с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Дмитрия Воробьева с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Гамида Агаларова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Гамида Агаларова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Футболисты «Оренбурга» на хорошем уровне проводят нынешний сезон. Коллектив Марцеля Лички на данный момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От зоны переходных матчей клуб имеет солидный отрыв, который составляет уже шесть очков. Такой гандикап позволяет «газовикам» смотреть с оптимизмом в будущее. В рамках поединков Фонбет Кубка России хозяева идут на последнем месте, имея в своем квартете всего два очка. Правда, отставание от второго «Ростова» всего четыре балла, и победа в этой игре поможет оренбургскому коллективу вмешаться в борьбу за выход в следующий раунд турнира.

Футболисты «Ахмата», в целом, смотрятся весьма достойно в этом сезоне, однако клубу явно не хватает стабильности. Пока что коллектив Сергея Ташуева располагается на седьмой строчке в чемпионате страны, имея в своем активе 20 очков. Отставание от третьего ЦСКА всего пять очков. Что же касается выступления «волков» в Фонбет Кубке России, то тут «Ахмат» играет вполне солидно. Команда идет на первом месте по итогам трех туров, однако пока выход из квартета себе не гарантировала. Идущий последним «Оренбург» имеет всего на четыре очка меньше.

Встреча в Оренбурге началась с разведки в исполнении соперников. Никто не шел активно вперед. Оппоненты как будто копили силы, рассчитывая выстрелить в самый подходящий момент. В итоге первый, по сути, опасный момент в игре стал голевым. Кирилл Фольмер в ходе атаки гостей сыграл низом к углу штрафной, где неудачно на выходе сработал Николай Сысуев, сбивший своего защитника. Мяч отскочил к Гамиду Агаларова, который вошел в штрафную и успел к мячу, отправив его в сетку – 0:1.

Радость грозненцев была недолгой. Уже на 18-й минуте встречи Башич, исполняя штрафной, угодил в руку Агаларову. Рефери Мешков с подсказки видеоассистента Карасёва пошел смотреть «кино» и определил нарушение правил. Воробьёв подошел к мячу и исполнил «парашютом» отправив снаряд в ворота улетевшего в сторону Опарина – 1:1. А на 31-й минуте игры «Оренбург» вышел вперед. Семенов в своей штрафной сыграл на Камилова, который под прессингом грубо ошибся, отбросив сферу назад. Получился своего рода пас на Опарина, который вышел на свидание с голкипером и реализовал свой шанс – 2:1.

Под занавес игрового отрезка рефери поставил 11-метровый удар уже в ворота команды хозяев после того, как Хотулёв снес в своей штрафной Агаларова. Ильин подошел к игровому снаряду и уверенно реализовал свой шанс, сравняв счет на табло – 2:2. Впрочем, «Оренбургу» все же было суждено уйти на перерыв, ведя в счете. Юрий Ковалев нашел в штрафной соперника Джимми Марина. Тот не стал бить, а покатил мяч назад, на Владимира Полуяхтова, который нанес в касание удар под перекладину и вновь вывел свой коллектив вперед – 3:2.

Второй тайм начался без замен, но с двух желтых карточек, которые получили игроки «Оренбурга» Малых и Павловец за фолы разного калибра. Буквально тут же Оганесян забил гол в ворота соперника после хорошего розыгрыша наступления, но попал в офсайд, в результате чего рефери взятие ворот отменил. В середине второго тайма из-за «вне игры» был отменен и мяч, который влетел в рамку «Оренбурга». Агаларов после третьей попытки отправить мяч в сетку забрался в офсайд, и судейская бригада без помощи «ВАР» определила факт нарушении правил.

После небольшого затишья на поле в составе «Оренбурга» появился Мансилья, а в «Ахмата» вышли на поле Кадыров и Якуев. И буквально тут же команда хозяев забила мяч в ворота соперника. Башич открылся под передачу от партнера, и в борьбе соперником сумел заработать штрафной. К снаряду подошел сам же Иван, который выполнил заброс на Павловца, и тот головой эффектно отправил сферу в сетку – 4:2.

К слову, из героя встречи Александр вскоре превратился в антигероя, поскольку получил вторую желтую карточку и был удален с поля после фола против Гамида Агаларова. В оставшееся время поединка 18-летний дебютант «Ахмата» Якуев получил карточку желтого цвета, а Ибишев, Аюпов и Шершов вышли на поле, но их появление на футбольном газоне ни к чему не привело. «Оренбург» одержал победу со счетом 4:2, но остался последним в своем квартете.

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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
19 Октября 2022 в 17:50
"К слову, из героя встречи Александр вскоре превратился в антигероя, поскольку получил вторую желтую карточку и был удален с поля после фола против Гамида Агаларова. " (с). Ребята. ну что же вы? Как раз Агаларова за фол (удар локтем) и удалили. Исправьте косяк. пожалуйста. несолидно.
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