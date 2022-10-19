Личка: «Могли забить и пять, и шесть»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Оренбург» уверенно переиграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. События матча прокомментировал наставник «Оренбурга» Марцел Личка, который считает, что эта победа очень важна, так как облегчит его команде решение главной задачи - выхода из группы.

- У нас была хорошая работа с мячом на скорости. Мы смогли неплохо использовать свои моменты после перехватов мяча. Мы могли забить и пятый гол, и шестой, но очень довольны и такой победой, которая стала важной для нас в плане борьбы за выход из группы, - цитирует слова специалиста пресс-служба «Оренбурга».