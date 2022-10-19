Тренер «Ахмата»: «После удаления нам пришлось просесть»

В четвертом туре группового раунда Фонбет Кубка России «Оренбург» уверенно переиграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. События матча прокомментировал тренер «Ахмата» Андрей Дмитриев, который считает, что на игре его команды сказался численный фактор - «быки» остались вдесятером.

- Не сказал бы, что во втором тайме «Оренбург» тотально превосходил нас. У нас тоже были моменты. Но после удаления нам пришлось сесть в более низкий блок. Удаление? Если посчитали, что было, значит, так оно и было, - цитирует слова тренера «Ахмата» пресс-служба клуба.