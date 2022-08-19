Журналист Армандо Алвес из города Портиман, специализирующийся на «Портимоненсе», прокомментировал возможный переход Виллиана Роши в ЦСКА

«В России пишут, что ЦСКА и «Портимоненсе» договорились? Это очень странно, если честно. Еще вчера, когда появилась информация о возможном переезде Виллиана в Россию, президент команды говорил, что не хочет его отдавать. Да и сам игрок, как я знаю, не был в восторге от возможности перейти в ЦСКА. У него есть очень хорошее предложение из Бразилии, его родной страны. Конечно, все могло измениться за день, но я как-то сомневаюсь в этом. Неужели ЦСКА сделал такое замечательное предложение и клубу и игроку? Только очень щедрые условия могли заставить их передумать», — сказал журналист сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент игрока подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА.