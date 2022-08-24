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Чемпионат Португалии

Бразильский нападающий «Портимоненсе» в провокационном стиле отпраздновал гол, из-за чего на поле возникла стычка

 
24 Августа 2022 • 04:54 Комментировать
Портимоненсе
2:1
Витория Гимарайнш
окончен

В матче третьего тура португальского чемпионата Примейры «Портимоненсе» принимал дома «Виторию» и вырвал победу за две минуты до конца основного времени. Решающий гол забил бразильский нападающий Яго Карилло, который решил отпраздновать гол в очень бурной манере.

Он побежал к угловому флажку, вырвал его из земли и, направив его в виде автомата Калашникова на фанатов противостоящего клуба, «расстрелял» их. Столь вызывающий жест спровоцировал настоящую стычку на поле - игрокам «Витории» такая манера отмечать гол совершенно не понравилась, равно как и фанатам клуба (но этих на стадионе было не так и много, к тому же, от поля их отгораживала сетка).

В итоге Карилло сам едва не получил «в бубен», и в следующий раз за «автомат» хвататься вряд ли станет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Портимоненсе
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