Бразильский нападающий «Портимоненсе» в провокационном стиле отпраздновал гол, из-за чего на поле возникла стычка

В матче третьего тура португальского чемпионата Примейры «Портимоненсе» принимал дома «Виторию» и вырвал победу за две минуты до конца основного времени. Решающий гол забил бразильский нападающий Яго Карилло, который решил отпраздновать гол в очень бурной манере.

Он побежал к угловому флажку, вырвал его из земли и, направив его в виде автомата Калашникова на фанатов противостоящего клуба, «расстрелял» их. Столь вызывающий жест спровоцировал настоящую стычку на поле - игрокам «Витории» такая манера отмечать гол совершенно не понравилась, равно как и фанатам клуба (но этих на стадионе было не так и много, к тому же, от поля их отгораживала сетка).

В итоге Карилло сам едва не получил «в бубен», и в следующий раз за «автомат» хвататься вряд ли станет.