​Где смотреть матч «Нижний Новгород» - «Ахмат» онлайн

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле выяснят «Нижний Новгород» и «Ахмат».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Нижний Новгород» относится к числу команд, которые на финише турнирной дистанции сражаются за место в элите российского футбола. В субботу нижегородцы ставят перед собой задачу обыграть «Ахмат». Грозненцы находятся в хорошем расположении духа после победы над ЦСКА.