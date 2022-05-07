«Ахмат» вдесятером победил в Нижнем Новгороде, вновь опередив «Спартак»

«Нижний Новгород» принимал грозненский «Ахмат» в рамках 28-го тура РПЛ.

Всего второй раз в своей истории сошлись «Нижний Новгород» и «Ахмат». Первый матч собственно состоялся в первом круге, когда сильнее оказались грозненцы - 3:1. Они и сейчас подходили к матчу фаворитами, но не столь однозначными. «Нижний Новгород» Александра Кержакова колюч, чрезвычайно мотивирован - команде грозят стыковые матчи. «Ахмат» же по большей части сезон доигрывает, болтаясь в самой середине турнирной таблицы.

За грозненцев, правда, говорил стартовый состав «Нижнего Новгорода». На скамейке запасных остались лидеры команды – Эннин и Юлдошев, не до конца залечивший повреждение. А Бериша, Тимофеев и Уткин были свежи, бодры и готовы уложить на лопатки очередного соперника, как неделю назад они сделали с ЦСКА. Однако началось всё не по грозненскому сценарию.

«Нижний Новгород» чувствовал себя уверенно, лучше шёл в борьбу и потихоньку захватил инициативу. Мяч больше ходил у хозяев, они же и создали первый голевой момент. Серия передач на душе штрафной площади завершилась плотным ударом Шарипова. Шелия справился, но отбил перед собой, а набежавший Алексей Козлов дослал мяч в створ. Вот только гола не случилось, потому что голкипера на «ленточке» подстраховал Мирослав Богосавац.

Долго отсиживался в обороне «Ахмат», но под занавес тайма уколол хозяев. Бернард Бериша с левого фланга выполнил шикарный заброс в штрафную площадь, Александр Трошечкин выиграл борьбу у Никиты Каккоева и оказался один на один с голкипером, но перебросить Никиту Гойло не сумел. При нулях на табло ушли команды отдыхать, первый тайм в итоге получился примерно равным и немного скучным.

Второй тайм для «Ахмата» начался с двойной замены: Харин и Конате появились вместо Бериши и Садулаева. Но не прошло и десяти минут, как пришлось делать третью. Андрей Семёнов дёрнул спину и попросил его снять с игры, вышел на поле Карапузов. Совсем ухудшилось положение «Ахмата» после хамской выходки Уциева – Ризван сбил Стоцкого, а потом ещё и на ногу тому наступил. После длительных просмотров и обсуждений Ян Бобровский показал защитнику «Ахмата» красную карточку.

Удивительно, но «Нижний Новгород» заиграл даже хуже, а гости в концовке вдесятером добыли победу! Даниил Уткин забросил мяч на Мохамеда Конате, ивуариец пяткой оставил мяч Трошечкину, а тот мощнейшим ударом в ближний угол прошил руки Никиты Гойло – 0:1. В очень сложных условиях победил «Ахмат», вновь обойдя «Спартак» в турнирной таблице.