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«Ахмат» вдесятером победил в Нижнем Новгороде, вновь опередив «Спартак»

07 Мая 2022 • 18:28 Комментировать
Нижний Новгород
0:1
Ахмат
окончен

«Нижний Новгород» принимал грозненский «Ахмат» в рамках 28-го тура РПЛ.

Протокол игры  
Нижний Новгород 0:1Ахмат
  74'Трошечкин Александр (0:1)
Гойло НикитаМасоэро ЛукасГоцук Кирилл   18'Каккоев НикитаКозлов АлексейКравцов КириллШарипов Альберт  79' (Горбунов Игорь (  79'   82') Стоцкий ДмитрийКалинский НиколайБерковский Илья  46' (Милсон (  46') Сулейманов Тимур  71' (Миладинович Иван (  71')
Запасные: Карасёв ПавелАнисимов АртурКечкеш АкошЮлдошев ИброгимхалилТкачук ДенисЭннин РичиПенчиков ДаниилАлександров Виктор
Шелия ГиоргиУциев Ризван   53'Семёнов Андрей  52' (Карапузов Владислав (  52') Быстров МаратБогосавац МирославТимофеев АртёмШвец АнтонСадулаев Лечи  46' (Харин Евгений (  46') Уткин ДаниилБериша Бернард   29'  46' (Конате Мохамед II (  46') Трошечкин Александр
Запасные: Гудиев ВиталийНижич ЗоранКадыров ХалидУмаев ИдрисМелихов АлександрКоновалов Игорь
07 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Всего второй раз в своей истории сошлись «Нижний Новгород» и «Ахмат». Первый матч собственно состоялся в первом круге, когда сильнее оказались грозненцы - 3:1. Они и сейчас подходили к матчу фаворитами, но не столь однозначными. «Нижний Новгород» Александра Кержакова колюч, чрезвычайно мотивирован - команде грозят стыковые матчи. «Ахмат» же по большей части сезон доигрывает, болтаясь в самой середине турнирной таблицы.

За грозненцев, правда, говорил стартовый состав «Нижнего Новгорода». На скамейке запасных остались лидеры команды – Эннин и Юлдошев, не до конца залечивший повреждение. А Бериша, Тимофеев и Уткин были свежи, бодры и готовы уложить на лопатки очередного соперника, как неделю назад они сделали с ЦСКА. Однако началось всё не по грозненскому сценарию.

«Нижний Новгород» чувствовал себя уверенно, лучше шёл в борьбу и потихоньку захватил инициативу. Мяч больше ходил у хозяев, они же и создали первый голевой момент. Серия передач на душе штрафной площади завершилась плотным ударом Шарипова. Шелия справился, но отбил перед собой, а набежавший Алексей Козлов дослал мяч в створ. Вот только гола не случилось, потому что голкипера на «ленточке» подстраховал Мирослав Богосавац.

Долго отсиживался в обороне «Ахмат», но под занавес тайма уколол хозяев. Бернард Бериша с левого фланга выполнил шикарный заброс в штрафную площадь, Александр Трошечкин выиграл борьбу у Никиты Каккоева и оказался один на один с голкипером, но перебросить Никиту Гойло не сумел. При нулях на табло ушли команды отдыхать, первый тайм в итоге получился примерно равным и немного скучным.

Второй тайм для «Ахмата» начался с двойной замены: Харин и Конате появились вместо Бериши и Садулаева. Но не прошло и десяти минут, как пришлось делать третью. Андрей Семёнов дёрнул спину и попросил его снять с игры, вышел на поле Карапузов. Совсем ухудшилось положение «Ахмата» после хамской выходки Уциева – Ризван сбил Стоцкого, а потом ещё и на ногу тому наступил. После длительных просмотров и обсуждений Ян Бобровский показал защитнику «Ахмата» красную карточку.

Удивительно, но «Нижний Новгород» заиграл даже хуже, а гости в концовке вдесятером добыли победу! Даниил Уткин забросил мяч на Мохамеда Конате, ивуариец пяткой оставил мяч Трошечкину, а тот мощнейшим ударом в ближний угол прошил руки Никиты Гойло – 0:1. В очень сложных условиях победил «Ахмат», вновь обойдя «Спартак» в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Ахмат
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окончен Урал 1:3 Спартак Москва
окончен Зенит 1:0 Химки
окончен Нижний Новгород 0:1 Ахмат 3.25 3.30 2.30
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
08.05  14:00 Уфа ... Ростов 2.80 3.15 2.80
08.05  16:30 Арсенал Тула ... Краснодар 2.60 3.25 2.90
08.05  19:00 Локомотив Москва ... Рубин 1.80 3.55 5.00
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