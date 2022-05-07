Александр Кержаков: «Самое главное то, что в некоторых матчах начинаем играть с преимуществом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Нигматуллин сейчас в каком состоянии, известно ли, сколько он пропустит?

- Пока не готов даже тренироваться.

- Юлдошев появляется в запасе. Насколько он готов сыграть сегодня?

- Посмотрим, он уже постепенно тренируется в общей группе.

- В последних двух из трех сыгранных матчах «Нижний Новгород» играл с преимуществом (против «Химок» и «Арсенала»). Можно ли говорить о том, что сейчас ваши футболисты выполняют на 100% ваши указания? Можно ли говорить о том, что это тот футбол, который вы хотите видеть?

- Я думаю, самое главное то, что, как вы сказали, мы в некоторых матчах начинаем играть с преимуществом. Повторюсь, это наш первый сезон, поэтому это самое главное для нас и ребят. В том числе насчет того, что на 100% или не на 100% - сложный вопрос.