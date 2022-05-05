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Агент Тодоровича подтвердил, что защитник покинет «Ахмат»

05 Мая 2022 • 15:24 Комментировать
Нижний Новгород
...
Ахмат
3.20 3.25 2.30
07.05 16:30

Агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича Горан Попов подтвердил, что его клиент покинет грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 25-летний босниец принадлежит австрийскому «Зальцбургу» и выступает за «Ахмат» на правах аренды, которая продлена не будет. Ранее об этом сообщил главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Вчера созвонились с Талалаевым, он сказал, что Дарко в «Ахмате» не останется. Причин тренер не назвал», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Также агент рассказал, что Тодоровичем интересуются два российских клуба, названия которых он называть не стал.   

В текущем сезоне защитник провёл в составе грозненцев 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Горан Попов Ахмат Дарко Тодорович
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