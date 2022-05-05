Агент Тодоровича подтвердил, что защитник покинет «Ахмат»

Агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича Горан Попов подтвердил, что его клиент покинет грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, что 25-летний босниец принадлежит австрийскому «Зальцбургу» и выступает за «Ахмат» на правах аренды, которая продлена не будет. Ранее об этом сообщил главный тренер команды Андрей Талалаев.

«Вчера созвонились с Талалаевым, он сказал, что Дарко в «Ахмате» не останется. Причин тренер не назвал», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Также агент рассказал, что Тодоровичем интересуются два российских клуба, названия которых он называть не стал.

В текущем сезоне защитник провёл в составе грозненцев 16 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.