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Ломовицкий: «Рад забить свой первый мяч за «Рубин»

24 Апреля 2022 • 17:56 Комментировать
Рубин
1:0
Арсенал Тула
окончен

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура РПЛ над тульским «Арсеналом» (1:0), в котором он забил единственный и победный гол.

«Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Эта победа должна придать команде эмоциональный толчок. Надеюсь, продолжим выигрывать и дальше», — приводит слова Ломовицкого официальный сайт «Рубина».

Полузащитник заявил, что очень раз забить свой первый гол за «Рубин». Этот мяч также стал первым для Ломовицкого в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, Ломовицкий пополнил состав казанцев в декабре прошлого года, перейдя из «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула Александр Ломовицкий
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