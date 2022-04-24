Ломовицкий: «Рад забить свой первый мяч за «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура РПЛ над тульским «Арсеналом» (1:0), в котором он забил единственный и победный гол.

«Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Эта победа должна придать команде эмоциональный толчок. Надеюсь, продолжим выигрывать и дальше», — приводит слова Ломовицкого официальный сайт «Рубина».

Полузащитник заявил, что очень раз забить свой первый гол за «Рубин». Этот мяч также стал первым для Ломовицкого в текущем сезоне РПЛ.

Напомним, Ломовицкий пополнил состав казанцев в декабре прошлого года, перейдя из «Спартака».