Праздник в Казани! «Рубин» победил впервые за полтора месяца и отдалился от зоны вылета

«Рубин» и тульский «Арсенал» сошлись в матче 26-го тура чемпионата России.

Казанский «Рубин» сейчас страдает больше других команд РПЛ. Леонид Слуцкий уже и сам не понимает причин такого спада. То отчалившие легионеры, то невезение, то слабая реализация, много всего перечислял тренер «Рубина» на пресс-конференциях. Последний шанс спасти сезон разбил «Енисей», буквально уничтоживший казанцев в четвертьфинале Кубка России. Шанс на минимальную реабилитацию «Рубин» получил в домашнем матче против тульского «Арсенала», который занимает последнюю строчку РПЛ.

Начался матч совсем тускло. Казанцы продолжали линию ужасных игру. Ни одной толковой атаки, много брака в передачах, тульский «Арсенал» даже смотрелся бодрее. А разрушала команда Миодрага Божовича вообще безо всяких проблем. Но такой темп, видимо, усыпил бдительность гостевой обороны. Первая же толковая атака «Рубина» стала голевой.

На 22-й минуте пошёл заброс на Зуева от штрафной площади Дюпина. Александр выиграл борьбу у Смольникова и скинул мяч в штрафную площадь на Лисаковича. Виталий пробил по воротам – Левашов отразил, но не лучшим образом. Набежавший Александр Ломовицкий в касание поразил пустой створ – 1:0. Следом Ломовицкий чуть не записал себе в актив ассист. Теперь уже он вырезал классную подачу на Тесленко, Егор пробил в направлении дальней «девятки», немного промахнувшись.

Первый момент «Арсенала» создал футболист, совсем недавно олицетворявший атаку «Рубина». Деспотович разогнал атаку передачей на Степанова, а потом сам же замкнул подачу не лучшим ударом. Ещё и Кангва пытался добить, но тут выручил Юрий Дюпин. Но больше и опаснее всё-таки атаковал «Рубин», а тут Левашов стал добавлять остроты в простых ситуациях. После удара Тальби Михаил чуть не выронил мяч за линию ворот, а потом ещё и со второй попытки только справился со слабеньким ударом Зуева.

Помогали хозяевам и полевые игроки: Костадинов ужасной передачей назад организовал Лисаковичу выход один на один. Виталий выскочил на Левашова, но переиграть голкипера не сумел – тут Михаил собрался. Шикарный момент был у Владислава Игнатьева, замыкавшего дальнюю штангу после прострела. Вроде никто не мешал игроку «Рубина», но пробил он точно в защитника «Арсенала». Много было моментов, а гол всего один. Зато сколько радости - победили казанцы впервые с седьмого марта.