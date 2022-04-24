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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Праздник в Казани! «Рубин» победил впервые за полтора месяца и отдалился от зоны вылета

24 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Рубин
1:0
Арсенал Тула
окончен

«Рубин» и тульский «Арсенал» сошлись в матче 26-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Рубин 1:0Арсенал Тула
(1:0) Ломовицкий Александр22'   
Дюпин ЮрийЗотов ГеоргийТесленко ЕгорТальби МонтассарСамошников ИльяЛомовицкий АлександрИгнатьев Владислав  81' (Бакаев Солтмурад (  81') Абильдгор Оливер  66' (Апшацев Марат (  66') Кучаев КонстантинЗуев АлександрЛисакович Виталий
Запасные: Михайлов ДенисСавицкий ИванОнугха ГерманИсмагилов АртёмМедведев НикитаФаттахов ЛенарКузнецов ДаниилМусаев ЛеонКлимов Кирилл
Левашов МихаилСмольников ИгорьКостадинов Георги  69' (Панченко Кирилл (  69') Сокол АртёмСтепанов ДанилЧаушич ГоранТкачёв СергейКайнов Максим   50'Гулиев АязКангва Эванс  58' (Марков Евгений (  58') Деспотович Джордже
Запасные: Кулешин ИльяШамов ЕгорЛуценко ЕвгенийАджоев ГурамХабибов АнсорСуханов Артём Романович
24 апреля. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

Казанский «Рубин» сейчас страдает больше других команд РПЛ. Леонид Слуцкий уже и сам не понимает причин такого спада. То отчалившие легионеры, то невезение, то слабая реализация, много всего перечислял тренер «Рубина» на пресс-конференциях. Последний шанс спасти сезон разбил «Енисей», буквально уничтоживший казанцев в четвертьфинале Кубка России. Шанс на минимальную реабилитацию «Рубин» получил в домашнем матче против тульского «Арсенала», который занимает последнюю строчку РПЛ.

Начался матч совсем тускло. Казанцы продолжали линию ужасных игру. Ни одной толковой атаки, много брака в передачах, тульский «Арсенал» даже смотрелся бодрее. А разрушала команда Миодрага Божовича вообще безо всяких проблем. Но такой темп, видимо, усыпил бдительность гостевой обороны. Первая же толковая атака «Рубина» стала голевой.

На 22-й минуте пошёл заброс на Зуева от штрафной площади Дюпина. Александр выиграл борьбу у Смольникова и скинул мяч в штрафную площадь на Лисаковича. Виталий пробил по воротам – Левашов отразил, но не лучшим образом. Набежавший Александр Ломовицкий в касание поразил пустой створ – 1:0. Следом Ломовицкий чуть не записал себе в актив ассист. Теперь уже он вырезал классную подачу на Тесленко, Егор пробил в направлении дальней «девятки», немного промахнувшись.

Первый момент «Арсенала» создал футболист, совсем недавно олицетворявший атаку «Рубина». Деспотович разогнал атаку передачей на Степанова, а потом сам же замкнул подачу не лучшим ударом. Ещё и Кангва пытался добить, но тут выручил Юрий Дюпин. Но больше и опаснее всё-таки атаковал «Рубин», а тут Левашов стал добавлять остроты в простых ситуациях. После удара Тальби Михаил чуть не выронил мяч за линию ворот, а потом ещё и со второй попытки только справился со слабеньким ударом Зуева.

Помогали хозяевам и полевые игроки: Костадинов ужасной передачей назад организовал Лисаковичу выход один на один. Виталий выскочил на Левашова, но переиграть голкипера не сумел – тут Михаил собрался. Шикарный момент был у Владислава Игнатьева, замыкавшего дальнюю штангу после прострела. Вроде никто не мешал игроку «Рубина», но пробил он точно в защитника «Арсенала». Много было моментов, а гол всего один. Зато сколько радости - победили казанцы впервые с седьмого марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Арсенал Тула
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окончен Химки 4:1 Крылья Советов 2.90 3.25 2.60
окончен Рубин 1:0 Арсенал Тула 2.18 3.25 3.65
24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
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