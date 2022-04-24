Широков прокомментировал первую победу «Рубина» за семь последних матчей

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал победу «Рубина» над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура РПЛ (1:0).

«Отлично, что «Рубин» наконец-то выиграл! Приободрятся! Вполне заслуженная победа казанцев», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Бывший футболист отметил, что эта победа не повысит кредит доверия главному тренеру казанцев Леониду Слуцкому, но команда может гордится победой над «Арсеналом». Ведь ранее «Рубин» уступил клубу из ФНЛ «Енисею» в Кубке России.

После этой победы «Рубин» набрал 29 очков и смог обогнать «Нижний Новгород» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на 11-ю строчку. До конца чемпионата подопечным Слуцкого осталось провести ещё четыре игры против «Сочи», «Локомотива», «Урала» и «Уфы».