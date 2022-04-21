«Рубин» хочет оставить Кучаева, но денег на футболиста может не хватить

«Рубин» намерен сохранить Константина Кучаева, арендованного у ЦСКА, сообщает Metaratings.

По информации источника, проблема заключается в том, что руководство казанцев пока не знает, каким будет бюджет клуба на следующий сезон, поэтому опасается, что не сумеет совершить полноценный трансфер полузащитника. В арендном соглашении есть пункт, позволяющий выкупить игрока за 5 миллионов евро. Сам Кучаев хочет продолжить свои выступления за команду Леонида Слуцкого.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провёл за «Рубин» шесть матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В 15 играх за ЦСКА на счету Кучаева один забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.