​Где смотреть матч «Рубин» - «Арсенал» Тула онлайн

В одном из воскресных матчей 26-го тура чемпионата России будут играть «Рубин» и тульский «Арсенал».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Рубин» находится в кризисе. Свою последнюю победу в чемпионате команда Леонида Слуцкого праздновала ещё в конце зимы. Казанцы находятся рядом с зоной переходных игр, а впереди у них матч с «Арсеналом». Положение «канониров» из Тулы ещё хуже – они замыкают турнирную таблицу. Впрочем, шансы спастись остаются.