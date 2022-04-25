Божович: «Арсенал» проиграл заслуженно

Черногорский наставник «Арсенала» Миодраг Божович заявил о том, что тульская команда заслуженно проиграла казанскому «Рубину».

Божович сказал «Матч ТВ», что в первой половине его подопечные контролировали ход матча, но пропустили гол, который сильно повлиял на психологическое состояние игроков. Во втором тайме туляки вообще ничего опасного не создали у ворот «Рубина», так что итоговое поражение можно смело назвать заслуженным.

Напомним, что тульская команда минимально проиграла «Рубину» со счётом 0:1. На данный момент «оружейники» занимают последнюю 16-ю строчку в турнирной таблице.