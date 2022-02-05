Алиев больше не является футболистом «Химок» - он перебрался в «СКА-Хабаровск»

Нападающий Камран Алиев более не выступает за «Химки» - на официальном сайте подмосковного клуба анонсирован его переход в «СКА-Хабаровск». О причинах разлада не сообщается, а с учетом того, что Алиев - воспитанник «Химок» и добился с клубом немалого, не остается сомнений в том, что это - вынужденное расставание.

За «Химки» 23-летний Алиев провел 88 матчей, играл в финале Кубка России и помог клубу пробиться в российскую Премьер-лигу, став его лучшим бомбардиром в ФНЛ два года назад. Привлекался в молодежные команды Азербайджана (два матча) и России (три матча).