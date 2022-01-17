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ФНЛ - Первый дивизион

«Кубань» попрощалась с двумя игроками

17 Января 2022 • 03:47 Комментировать
ФК Кубань
...
СКА-Хабаровск
06.03 18:00

Краснодарская «Кубань» объявила о сокращении своего ростера на двух игроков.

«Кубань» на правах свободных агентов после обоюдного расторжения контрактов покинули 22-летний голкипер Даниил Баринов и 24-летний форвард Алексей Шульгин, сообщает официальный сайт «Кубани».

В нынешнем сезоне Даниил Баринов потерял место в основном составе «Кубани». А в прошлом сезоне вместе с командой выиграл группу 1 в ПФЛ и пробился в ФНЛ. В прошлом сезоне Даниил провёл 18 матчей и семь из них отыграл на «ноль». Сообщается, что у Баринова появилось предложение от другой команды и «Кубань» как раз не стала его удерживать.  

Алексей Шульгин в свою очередь в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром «Кубани». В ПФЛ за 32 матча он смог забить 15 голов. В нынешнем сезоне форвард также потерял место в основном составе. Шульгин лишь трижды выходил на поле в матчах ФНЛ и один раз в Кубке России, в общей сложности он провёл на газоне лишь 108 минут и не успел отметиться результативными действиями.

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Кубань
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ФК КУБАНЬ СКА-ХАБАРОВСК
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