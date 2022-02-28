Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Украинский защитник «СКА-Хабаровска» Литвин расторг контракт с клубом

28 Февраля 2022 • 14:00 Комментировать
ФК Кубань
...
СКА-Хабаровск
06.03 18:00

Дальневосточный «СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с украинским защитником Дмитрием Литвиным. По информации официального сайта хабаровчан, трудовое соглашение было прекращено по согласию обеих сторон.

25-летний Дмитрий Литвин выступал за «СКА-Хабаровск» с июля 2021 года. За дальневосточных «армейцев» он провёл 18 матчей в нынешнем сезоне. До переезда в Хабаровск Дмитрий играл за тольяттинский «Акрон».

Рыночная стоимость Дмитрия Литвина порталом Transfermarkt оценивается в 300 тысяч евро. У футболиста есть опыт игр в португальских чемпионатах, где он выступал на «Авеш», «Фафе» и келушский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Дмитрий Литвин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФК КУБАНЬ СКА-ХАБАРОВСК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
14:00 · Россия. ФНЛ
Украинский защитник «СКА-Хабаровска» Литвин расторг контракт с клубом
12:30 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Ротора» Куликов рассказал о боевом настрое команды перед матчем с «Рубином»
11:50 · Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск» расторг контракт с украинским защитником Литвиным
10:46 · Россия. ФНЛ
Воронежская область выделит 260 млн рублей на поддержку «Факела»
07:05 · Россия. ФНЛ
Десант экс-динамовцев в подмосковном «Олимп-Долгопрудный»
23 Февраля
00:10 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» усилился нападающим из Парагвая 1
22 Февраля
10:14 · Россия. Премьер-лига
Юран может возглавить клуб РПЛ
19 Февраля
22:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» остаток сезона проведёт в «Балтике»
17 Февраля
14:43 · Россия. Премьер-лига
Биджиев раскритиковал предложение Газизова о сокращении обмена между лигами 1 эксклюзив
11:47 · Россия. ФНЛ
«Матч ТВ» будет транслировать поединки ФНЛ 1
10 Февраля
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сослал двух игроков в «Оренбург» 2
09 Февраля
19:27 · Россия. ФНЛ
Португальский защитник переходит в «Томь»
06 Февраля
19:19 · Россия. ФНЛ
Жирков мог оказаться в «Балтике»
16:34 · Россия. ФНЛ
Игнашевич готов пройти стажировку в «Спартаке» 1
05 Февраля
02:41 · Россия. Премьер-лига
Алиев больше не является футболистом «Химок» - он перебрался в «СКА-Хабаровск»
Все новости
Рекомендуем