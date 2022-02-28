Украинский защитник «СКА-Хабаровска» Литвин расторг контракт с клубом

Дальневосточный «СКА-Хабаровск» объявил о расторжении контракта с украинским защитником Дмитрием Литвиным. По информации официального сайта хабаровчан, трудовое соглашение было прекращено по согласию обеих сторон.

25-летний Дмитрий Литвин выступал за «СКА-Хабаровск» с июля 2021 года. За дальневосточных «армейцев» он провёл 18 матчей в нынешнем сезоне. До переезда в Хабаровск Дмитрий играл за тольяттинский «Акрон».

Рыночная стоимость Дмитрия Литвина порталом Transfermarkt оценивается в 300 тысяч евро. У футболиста есть опыт игр в португальских чемпионатах, где он выступал на «Авеш», «Фафе» и келушский «Реал».