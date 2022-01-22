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ФНЛ - Первый дивизион

В «Кубани» продолжаются перестановки в составе

22 Января 2022 • 03:00 Комментировать
ФК Кубань
...
СКА-Хабаровск
06.03 18:00

Краснодарская «Кубань» объявила о расставании с двумя игроками, а также представила новичка клуба.

Руководство «Кубани» по ободному согласию сторон расторгло контракты с защитниками Арсением Логашовым и Евгением Гапоном.

При этом сегодня «Кубань» представила и первого новичка в это трансферное окно. Контракт с краснодарским клубом подписал полузащитник Артём Кулишев. 28-летний вингер перешёл в «Кубань» на правах свободного агента из воронежского «Факела». Контракт с «Кубанью» Кулишев подписал до конца нынешнего сезона с последующей возможностью продлить соглашение ещё на один сезон, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Евгений Гапон провёл за «Кубань» во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями.

30-летний Арсений Логашов в нынешнем сезоне провёл за «Кубань» в первенстве ФНЛ всего два матча.

Артём Кулишев в первой половине нынешнего сезона провёл за «Факел» во всех турнирах 24 матча, забил два гола и отметился двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Арсений Логашов Евгений Гапон Артём Кулишев
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ФК КУБАНЬ СКА-ХАБАРОВСК
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