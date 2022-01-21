Воспитанник «Краснодара» подписал контракт с «Шинником»

Вингер Андрей Батютин сменил «СКА-Хабаровск» на ярославский «Шинник».

26-летний Батютин перешёл из «СКА-Хабаровск» в ярославский клуб на правах свободного агента. С клубом из ФНЛ-2 Андрей подписал контракт, который рассчитан на полтора года, сообщает официальный сайт «Шинника».

Напомним, что Андрей Батютин является воспитанником «Краснодара». В 2016 году российский вингер перешёл в «Уфу», а затем был в арендах в командах из Санкт-Петербурга. В частности Батютин поиграл за «Зенит-2» и «Динамо». Летом 2018 года Андрей на два года отправился в аренду в курский «Авангард», а затем на правах свободного агента окончательно покинул «Уфу» и стал игроком «СКА-Хабаровск».

В нынешнем сезоне Андрей Батютин потерял место и в основном составе «СКА-Хабаровск». В ФНЛ он провёл лишь три матча, но при этом успел отметиться одной голевой передачей. Также на счету Андрея один матч в Кубке России. А вот за вторую команду хабаровского клуба в ФНЛ-2 Батютин провёл десять матчей, забил четыре гола и отметился шестью голевыми передачами.