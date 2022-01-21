«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с Квеквескири

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании нового контракта с опорным полузащитником Ираклием Квеквескири.
Срок нового соглашения с 31-летним Квеквескири рассчитан до мая 2023 года, сообщает официальный сайт «СКА-Хабаровск».
Ираклий Квеквескири продлил контракт на один год— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 18, 2022
Новое соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано до мая 2023 года
Ираклий выступает в Хабаровске четвёртый сезон. За это время он провёл 112 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. pic.twitter.com/YCSbtpxUzg
Напомним, что Ираклий Квеквескири перешёл в «СКА-Хабаровск» летом 2018 года из московского «Арарата».
В нынешнем сезоне Квеквескири провёз за хабаровский клуб в ФНЛ 21 матч и отметился одной голевой передачей.
Бан пользователя