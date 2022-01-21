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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с Квеквескири

21 Января 2022 • 01:46 Комментировать
ФК Кубань
...
СКА-Хабаровск
06.03 18:00

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании нового контракта с опорным полузащитником Ираклием Квеквескири.

Срок нового соглашения с 31-летним Квеквескири рассчитан до мая 2023 года, сообщает официальный сайт «СКА-Хабаровск».

Напомним, что Ираклий Квеквескири перешёл в «СКА-Хабаровск» летом 2018 года из московского «Арарата».

В нынешнем сезоне Квеквескири провёз за хабаровский клуб в ФНЛ 21 матч и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Ираклий Квеквескири
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ФК КУБАНЬ СКА-ХАБАРОВСК
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