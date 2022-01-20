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​Лещенко: «Смолов, как Роналду»

20 Января 2022 • 18:43 Комментировать (1)
Динамо Москва
12:0
Команда Вооружённых сил Катара
окончен

Известный артист Лев Лещенко, являющийся фанатом «Динамо», высказался по поводу Фёдора Смолова. В четверг в контрольной игре против команды Вооружённых сил Катара нападающий оформил дубль, реализовав два пенальти. Смолов проводил первую игру за «бело-голубых» после возвращения в клуб.

«Смолов, как Роналду - вернулся в родной клуб и сразу же начал забивать», - высказался Лещенко, слова которого приводит sport24.

Лещенко также отметил, что возвращение Фёдора Смолов может помочь динамовцам Москвы в борьбе за титул чемпиона России. После 18 туров «бело-голубые» отстают от «Зенита» на два зачётных балла.

Стоит напомнить, что осенью Криштиану Роналду забил два гола в первой игре за «Манчестер Юнайтед» после камбэка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Динамо Москва Фёдор Смолов Лев Лещенко
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Января 2022 в 19:05
Русский пеналду.... А-ха-ха-ха...
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