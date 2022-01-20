​Лещенко: «Смолов, как Роналду»

Известный артист Лев Лещенко, являющийся фанатом «Динамо», высказался по поводу Фёдора Смолова. В четверг в контрольной игре против команды Вооружённых сил Катара нападающий оформил дубль, реализовав два пенальти. Смолов проводил первую игру за «бело-голубых» после возвращения в клуб.

«Смолов, как Роналду - вернулся в родной клуб и сразу же начал забивать», - высказался Лещенко, слова которого приводит sport24.

Лещенко также отметил, что возвращение Фёдора Смолов может помочь динамовцам Москвы в борьбе за титул чемпиона России. После 18 туров «бело-голубые» отстают от «Зенита» на два зачётных балла.

Стоит напомнить, что осенью Криштиану Роналду забил два гола в первой игре за «Манчестер Юнайтед» после камбэка.