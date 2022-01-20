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​Смолов оформил дубль в первой игре за «Динамо» после возвращения

20 Января 2022 • 17:57 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Команда Вооружённых сил Катара
2-й тайм

В зимнее трансферное окно Фёдор Смолов перебрался из «Локомотива» в «Динамо». В своё время именно в стане «бело-голубых» нападающий начинал свою карьеру. В первой игре за «Динамо» после возвращения Смолов успел оформить дубль. Для этого 31-летнему нападающему хватило чуть более получаса игрового времени. В обоих случаях он реализовывал одиннадцатиметровые удары, назначаемые арбитром в ворота команды Вооружённых сил Катара. Встреча проходит в Дохе.

Следить за игрой между «Динамо» и командой Вооружённых сил Катара можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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ДИНАМО МОСКВА КОМАНДА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ КАТАРА
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