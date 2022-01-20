Матч «Динамо» на сборах начался позже из-за молитвы соперников из Катара

В четверг «Динамо» проводит контрольный матч против команды Вооружённых сил Катара. Встреча должна была стартовать в 17:00 по московскому времени, но стартовый свисток прозвучал позднее. Комментатор трансляции сообщил, что сдвиг начала поединка по времени связан с совершаемой представителями Катара священной молитвой.

Следить за матчем между «Динамо» и командой Вооружённых сил Катара во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Напомним, что первую игру за москвичей после возвращения проводит форвард Фёдор Смолов.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров.