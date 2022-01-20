​Смолов проводит первый матч за «Динамо» после возвращения

В четверг московское «Динамо» проведёт первый товарищеский матч на зимних сборах. Команда Сандро Шварца в Дохе сыграет против команды Вооружённых сил Катара.

Стоит сказать, что в стартовом составе «Динамо» на поле выйдет нападающий Фёдор Смолов. Для 31-летнего футболиста это первая игра за «бело-голубых» после возвращения в их ряды.

Напомним, что не так давно Фёдор Смолов перебрался в «Динамо» из «Локомотива», цвета которого форвард защищал в последние годы.

Следить за матчем между «Динамо» и командой Вооружённых сил Катара можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на LiveResult. Начало – уже в 17:00 по Москве.