Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» заработало три пенальти в первой игре 2022 года, два из них забил Смолов

20 Января 2022 • 19:23 Комментировать
Динамо Москва
12:0
Команда Вооружённых сил Катара
окончен

«Динамо» осчастливило своих болельщиков победой в контрольном поединке против команды Вооружённых сил Катара. Подопечные Сандро Шварца организовали 12 безответных мячей, причём 9 из них пришлись на второй тайм.

Стоит сказать, что сразу три гола динамовцы Москвы провели с одиннадцатиметровой отметки. Два пенальти реализовал нападающий Фёдор Смолов, который проводил первую игру за «бело-голубых» после камбэка. Ещё один результативный удар с «точки» нанёс полузащитник Даниил Фомин.

Напомним, что после первой части сезона «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ. Москвичи отстают от «Зенита» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
19:34 · Россия. Премьер-лига
Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда 1
19:23 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» заработало три пенальти в первой игре 2022 года, два из них забил Смолов
19:19 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не пощадило команду Вооружённых сил Катара – 12:0
19:14 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» пытается подписать ещё одного бразильца, за него хотят 20 млн евро слухи
18:43 · Россия. Премьер-лига
​Лещенко: «Смолов, как Роналду» 1
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Мелкадзе договорился с «Сочи» и уйдёт из «Спартака»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Смолов оформил дубль в первой игре за «Динамо» после возвращения
17:41 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» на сборах начался позже из-за молитвы соперников из Катара
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе защитника из Беларуси - ранее он отбывал дисквалификацию за участие в договорных матчах официально
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Смолов проводит первый матч за «Динамо» после возвращения
16:57 · Россия. Премьер-лига
Динамо - Команда Вооружённых сил Катара - прямая видеотрансляция видео
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Язиджи выбрал номер в ЦСКА
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» получили запрет на регистрацию новичков
15:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» оценили вероятность трансфера Дзюбы
14:27 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА верят в Фукса, игрок не уйдёт зимой
Все новости
Рекомендуем