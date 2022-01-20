​«Динамо» заработало три пенальти в первой игре 2022 года, два из них забил Смолов

«Динамо» осчастливило своих болельщиков победой в контрольном поединке против команды Вооружённых сил Катара. Подопечные Сандро Шварца организовали 12 безответных мячей, причём 9 из них пришлись на второй тайм.

Стоит сказать, что сразу три гола динамовцы Москвы провели с одиннадцатиметровой отметки. Два пенальти реализовал нападающий Фёдор Смолов, который проводил первую игру за «бело-голубых» после камбэка. Ещё один результативный удар с «точки» нанёс полузащитник Даниил Фомин.

Напомним, что после первой части сезона «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ. Москвичи отстают от «Зенита» на два очка.