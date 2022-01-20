​«Динамо» не пощадило команду Вооружённых сил Катара – 12:0

«Динамо» очень удачно провело стартовый матч в 2022 году. Он был товарищеским, но результат 12:0 в любом случае даст команде прилив позитива для дальнейшей работы на сборах. Не пощадили динамовцы Москвы команду Вооружённых сил Катара.
После первого тайма счёт на табло был относительно скромным – 3:0. Дубль оформил вернувшийся в «Динамо» Фёдор Смолов, а ещё один гол провёл Кирилл Жуковский. После перерыва команда Сандро Шварца забила втрое больше голов. По дублю на свой счёт записали Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Андрей Мазурин. Ещё по разу забили Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин.
Протокол игры
|(1:0) Смолов Фёдор27'
|(2:0) Смолов Фёдор31'
|(3:0) Жуковский Кирилл45'
|(4:0) Тюкавин Константин49'
|(5:0) Скопинцев Дмитрий57'
|(6:0) Гладышев Ярослав65'
|(7:0) Мазурин Андрей69'
|(8:0) Сазонов Саба78'
|(9:0) Тюкавин Константин79'
|(10:0) Гладышев Ярослав84'
|(11:0) Фомин Даниил88'
|(12:0) Мазурин Андрей90'
Лещук Игорь•Кутицкий Александр•Ордец Иван•Сазонов Саба•Паршивлюк Сергей•Моро Никола•Сулаквелидзе Георгий•Захарян Арсен•Грулёв Вячеслав•Смолов Фёдор•Жуковский Кирилл
20 января.
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