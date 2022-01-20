​«Динамо» не пощадило команду Вооружённых сил Катара – 12:0

«Динамо» очень удачно провело стартовый матч в 2022 году. Он был товарищеским, но результат 12:0 в любом случае даст команде прилив позитива для дальнейшей работы на сборах. Не пощадили динамовцы Москвы команду Вооружённых сил Катара.

После первого тайма счёт на табло был относительно скромным – 3:0. Дубль оформил вернувшийся в «Динамо» Фёдор Смолов, а ещё один гол провёл Кирилл Жуковский. После перерыва команда Сандро Шварца забила втрое больше голов. По дублю на свой счёт записали Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Андрей Мазурин. Ещё по разу забили Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин.