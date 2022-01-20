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​«Динамо» не пощадило команду Вооружённых сил Катара – 12:0

20 Января 2022 • 19:19 Комментировать
Динамо Москва
12:0
Команда Вооружённых сил Катара
окончен

«Динамо» очень удачно провело стартовый матч в 2022 году. Он был товарищеским, но результат 12:0 в любом случае даст команде прилив позитива для дальнейшей работы на сборах. Не пощадили динамовцы Москвы команду Вооружённых сил Катара.

После первого тайма счёт на табло был относительно скромным – 3:0. Дубль оформил вернувшийся в «Динамо» Фёдор Смолов, а ещё один гол провёл Кирилл Жуковский. После перерыва команда Сандро Шварца забила втрое больше голов. По дублю на свой счёт записали Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Андрей Мазурин. Ещё по разу забили Дмитрий Скопинцев, Саба Сазонов и Даниил Фомин.

Протокол игры  
Динамо Москва 12:0Команда Вооружённых сил Катара
(1:0) Смолов Фёдор27'   
(2:0) Смолов Фёдор31'   
(3:0) Жуковский Кирилл45'   
(4:0) Тюкавин Константин49'   
(5:0) Скопинцев Дмитрий57'   
(6:0) Гладышев Ярослав65'   
(7:0) Мазурин Андрей69'   
(8:0) Сазонов Саба78'   
(9:0) Тюкавин Константин79'   
(10:0) Гладышев Ярослав84'   
(11:0) Фомин Даниил88'   
(12:0) Мазурин Андрей90'   
Лещук ИгорьКутицкий АлександрОрдец ИванСазонов СабаПаршивлюк СергейМоро НиколаСулаквелидзе ГеоргийЗахарян АрсенГрулёв ВячеславСмолов ФёдорЖуковский Кирилл
Запасные: Мазурин АндрейБудачев ИванШиманьски СебастианСкопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекТюкавин КонстантинВарела ГильермоБальбуэна ФабианГладышев ЯрославКупцов ИльяФомин Даниил
 
20 января.

 

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