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«Нижний Новгород» усилился экс-полузащитником «Урала» официально

30 Августа 2021 • 16:58 Комментировать
Динамо Москва
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Нижний Новгород
11.09 18:00

«Нижний Новгород» объявил о трансфере полузащитника Петрюса Бумаля, передаёт пресс-служба клуба. Игрок перешёл на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.

До последнего момента камерунец играл в Турции за «ББ Эрзурумспор». Ранее он также был игроком «Сошо», «Литекса» и ЦСКА Софии. В России полузащитник известен по выступлениям за «Урал», в составе которого сыграл 64 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что после шести туров «Нижний Новгород» находится на девятом месте, имея в своём активе восемь очков. В следующем туре команда отправится в гости к одному из лидеров чемпионата - московскому «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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