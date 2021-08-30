«Нижний Новгород» объявил о трансфере полузащитника Петрюса Бумаля, передаёт пресс-служба клуба. Игрок перешёл на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.

До последнего момента камерунец играл в Турции за «ББ Эрзурумспор». Ранее он также был игроком «Сошо», «Литекса» и ЦСКА Софии. В России полузащитник известен по выступлениям за «Урал», в составе которого сыграл 64 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что после шести туров «Нижний Новгород» находится на девятом месте, имея в своём активе восемь очков. В следующем туре команда отправится в гости к одному из лидеров чемпионата - московскому «Динамо».