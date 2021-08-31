Макаров: «Головин и Маранчук для меня примеры»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поведал о своих амбициях уехать выступать в Европу.

23-летний российский полузащитник не скрывает, что ему хотелось бы попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг: «Когда играл в «Рубине», была цель переехать в Европу. Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать».

Также Макаров в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказал, на кого из соотечественников он равняется: «Головин и Миранчук для меня примеры. Когда видел их в сборной, была заметна очень большая разница – в какой они физической форме, когда приезжают».

Ранее Макаров рассказал, почему согласился перейти в «Динамо».