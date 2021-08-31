Макаров – о возможности «Динамо» выиграть РПЛ: «Шансы есть»

Денис Макаров поведал, почему он принял решение перебраться в состав московского «Динамо».

Экс-хавбек «Рубина» заявил в интервью «Спорт-Экспресс», что в казанском клубе он начал привыкать к зоне комфорта: «Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Надо быkо делать шаг вперёд, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит меня чему-то новому».

Денис Макаров высказался также о шансах «Динамо» выиграть РПЛ: «Будем над этим работать. Здесь хорошая молодая команда, отличный коллектив, сильный эмоциональный тренер. Считаю, шансы есть».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник отличился за «бело-синих» одним ассистом в четырёх матчах.