Шунин достиг отметки в 300 матчей за «Динамо»

Вчера в матче российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом» случилось значимое событие. Голкипер Антон Шунин провел свой 300 поединок в составе динамовцев.

Шунин, который недавно вызывался в сборную России, дебютировал за московскую команду еще в далеком 2007 году. 34-летний голкипер с того времени не покидал коллектив, сумев оставить свои ворота сухими в 112 играх за «Динамо». Правда, действующий контракт с клубом у Шунина истекает летом следующего года.

Напомним, что москвичи выдали хороший старт сезона и сейчас идут в лидирующей группе, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после сыгранных шести туров.