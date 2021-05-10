Матвеев: «Во втором тайме сработала психология, когда хочется обязательно порадовать своих болельщиков»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) на пресс-конференции.

- Об игре.

- В первом тайме достаточно хорошо играли и контролировали мяч, ситуацию на поле и пространство, создавали моменты. К сожалению, не всё смогли забить из того, кто создавали. А так первым таймом я остался довольным. Во втором - это психология, когда хочется обязательно порадовать своих болельщиков, немного упрощали игру. В этом плане «Ростов» перехватил инициативу, и концовка была за командой гостей.

- О готовности Подберёзкина.

- Да, он фрагментами смотрелся здорово и хорошо, мяч придерживал между линий. Много мячей, разгонял атаки. К сожалению, его функциональное состояние не позволяет ему сегодня играть все 90 минут, поэтому он был заменен, из этих соображений. А что касается его технико-тактических действий, они были хорошими. Он очень много работал в обороне, как и Павел Погребняк. Что мы и требуем от наших атакующих игроков. Оборона начинается именно с них.