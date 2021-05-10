Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Ростов»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака», а в настоящий момент футбольный обозреватель Александр Бубнов поделился прогнозом на поединок 29-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом».

«Прогноз: 0:1. «Ростов» одержал две победы и постарается преобразить это начинание в серию. «Урал» неплох в родных стенах, но команда Карпина мобильнее», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Поединок между «Уралом» и «Ростовом» состоится в понедельник, 10 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

За два тура до окончания сезона «Урал» занимает 12 место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на девятой позиции.