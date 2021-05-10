Матвеев: «Во втором тайме в конце подсели. Не было требований, чтобы мы отдали мяч»

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10 Мая 2021, 18:47,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Я думаю, что победа приятная и долгожданная. По статистике, с 2014 года «Урал» на своем поле не завершал победно свои выступлении.
- Об этой статистике в первый раз слышу, поэтому не уделяли ей особого внимания. Хотели порадовать своей хорошей игрой обилие болельщиков, которые пришли.
- Два разных тайма. В чем видите такую колоссальную разницу?
- Мы очень хотели победить и удержать счет. Во втором тайме в конце подсели. Не было требований, чтобы мы отдали мяч. Хотели также владеть мячом и создавать моменты. Это, наверное, тоже из области психологии, поэтому два разных тайма получилось.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев