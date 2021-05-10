Матвеев: «Во втором тайме в конце подсели. Не было требований, чтобы мы отдали мяч»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что победа приятная и долгожданная. По статистике, с 2014 года «Урал» на своем поле не завершал победно свои выступлении.

- Об этой статистике в первый раз слышу, поэтому не уделяли ей особого внимания. Хотели порадовать своей хорошей игрой обилие болельщиков, которые пришли.

- Два разных тайма. В чем видите такую колоссальную разницу?

- Мы очень хотели победить и удержать счет. Во втором тайме в конце подсели. Не было требований, чтобы мы отдали мяч. Хотели также владеть мячом и создавать моменты. Это, наверное, тоже из области психологии, поэтому два разных тайма получилось.