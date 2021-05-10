Гаджимурадов: «Если будем каждый раз так все играть, думаю, что мы будем всегда выигрывать»

Лучший футболист матча «Урал» - «Ростов» (1:0) Рамазан Гаджимурадов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Эмоции чрезмерные, я даже не могу описать, потому что это последняя игра, и пришло столько болельщиков на последнюю игру. Хорошая погода, и мы очень рады, что нам удалось выиграть.

- Очень много ходит историй вокруг ваших взаимоотношений с Адамовым, что спорите на походы в ресторан и так далее. Сегодня был какой-то спор?

- Нет, сегодня не было. В тот раз мы поспорили, потому что у меня была чуйка, что я забью. Он сказал: «Давай, на ресторан». Я такой: «Давай, давай». Он пока не отвел в ресторан, я всё жду. А так спасибо большое, что выбрали лучшим. Любой игрок, а не только я, заслуживал сегодня этой награды, потому что мы все бились. Если будем каждый раз так все играть, я думаю, что мы будем всегда выигрывать.