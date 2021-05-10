«Урал» прервал серию без побед, минимально обыграв дома «Ростов»

29-й тур Российской Премьер-лиги в связи с праздником 9 мая было решено доиграть на следующий день. В программе было запланировано два матча, и для начала в Екатеринбурге на поле вышли команды, которым уже ничего в этом сезоне не надо. А «Урал» и вовсе уже знает место, которое займёт – 12-е. «Ростов» ещё может подняться выше своего 9-го, но и до зоны еврокубков далеко. Поэтому командам оставалось просто получать удовольствие от игры.

Многие эксперты ожидали, что отсутствие должной мотивации не позволит рассчитывать на обилие забитых мячей, но уже с первых минут игроки «Урала» рванули в атаку, дабы порадовать напоследок своих болельщиков – пожалуй, единственная оставшаяся в этом сезоне мотивация. Сначала опасно под перекладину пробивал Арсен Адамов, затем уже воротам угрожал Егорычев, а на добивании играл Гаджимурадов, но во всех попытках Сергей Песьяков оказался на высоте, оставив свою команду в игре.

У «Ростова» никак не получалось развивать атаки, большую часть времени команда Валерия Карпина проводила на своей половине поля. Нервозная для гостей обстановка подкреплялась и большим числом фолом. Активны были и болельщики «Урала», постоянно гнавшие свою команду вперёд в надежде на голевую игру на финишном отрезке сезона. Уральцы продолжали идти вперёд, в итоге своего они всё же добились. Судьба улыбнулась активному Гаджимурадову, который откликнулся на подачу Подберёзкина, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Песьякова.

Надо сказать, что к этому моменты игроки «Ростова» смогли немного игру подровнять, включив прессинг на чужой половине поля. И хотя впереди у гостей по-прежнему не особо получалось, по крайней мере, моменты у ворот Песьякова до гола практически не возникали. В итоге на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Урала».

После перерыва Карпин выпустил на поле Мамаева и Фольмера, да и вообще весьма серьёзно со своей командой в паузе поговорил. С первых минут второго тайма «Ростов» забрал мяч под свой контроль, попытался взвинтить темп, но «Урал» смог довольно быстро атакующий пыл соперника остудить. Темп игры немного спал, она переместилась в центр поля, где команды организовали довольно плотную борьбу за инициативу. Опасные моменты, да и вообще удары по воротам, стали редким явлением.

По классике жанра, чем ближе к финальному свистку, тем больше активизируется проигрывающий коллектив. На этой волне «Ростов» смог создать самый опасный момент в матче. Фольмер справа прострелил в центр штрафной площади, а набегавший Хасимото нанёс удар без сопротивления, но Ярослав Годзюр отлично сложился, отбил мяч, а потом и накрыл его. При этом «Урал» тоже не тушевался, периодически неплохо выходя в контратаки, одна из которых завершилась хитрым ударом Погребняка с левого края штрафной, но мяч просвистел над перекладиной.

Напряжение в игре сохранялось до самого финального свистка, и, хотя ударов по воротам практически не было, чувствовалось, что забитый гол ещё может быть. Причём, отличиться могла любая команда. Сделал это в итоге «Урал» после розыгрыша штрафного и удара головой Погребняка, но арбитр Павел Шадыханов из Москвы после консультации с ВАР взятие ворот отменил, утвердив офсайд. Ещё через несколько минут «Ростов» ошибся на выходе со своей половины поля, и Погребняк получил ещё один отличный шанс, но завершил свой прорыв ударом в перекладину.

«Ростов» успел до финального свистка пару раз потревожить Годзюра, но голкипер «Урала» сыграл уверенно, позволив своим партнёрам одержать победу в заключительном домашнем матче сезона, порадовав своих болельщиков. «Ростову» радовать своих болельщиков ещё предстоит, в заключительном матче подопечные Валерия Карпина сыграют дома с «Краснодаром». «Урал» сыграет в Москве с «Локомотивом». Развязка чемпионата уже близка.

Андрей СЕРГЕЕВ