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«Урал» прервал серию без побед, минимально обыграв дома «Ростов»

10 Мая 2021, 18:30,

29-й тур Российской Премьер-лиги в связи с праздником 9 мая было решено доиграть на следующий день. В программе было запланировано два матча, и для начала в Екатеринбурге на поле вышли команды, которым уже ничего в этом сезоне не надо. А «Урал» и вовсе уже знает место, которое займёт – 12-е. «Ростов» ещё может подняться выше своего 9-го, но и до зоны еврокубков далеко. Поэтому командам оставалось просто получать удовольствие от игры.

Протокол игры  
Урал 1:0 Ростов
(1:0) Гаджимурадов Рамазан 37'    
Годзюр Ярослав Адамов Арсен Страндберг Стефан Герасимов Алексей Калинин Игорь Августиняк Рафал Йовичич Бранко Гаджимурадов Рамазан   82' (Ибрахимай Илльдрен (   82') Подберёзкин Вячеслав   72' (Мишкич Даниэль (   72') Егорычев Андрей   88' (Евсеев Алексей (   88') Погребняк Павел   69'
Запасные: Кузьмичев Иван Баклов Олег Панюков Андрей Эль Кабир Отман Кулаков Денис Максименко Артём Магомадов Чингиз
Песьяков Сергей Козлов Алексей Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис   40'   74' (Терентьев Денис (   74') Алеесами Хайтам   84' Хасимото Кэнто Глебов Данил   90' (Обухов Владимир (   90') Махатадзе Георгий   46' (Фольмер Кирилл (   46') Полоз Дмитрий   46' (Мамаев Павел (   46') Соу Али Алмквист Понтус   64' (Тугарев Роман (   64')
Запасные: Лукьянов Вадим Павловец Александр Фролкин Даниил Саплинов Александр Рукас Томас
10 мая. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

Многие эксперты ожидали, что отсутствие должной мотивации не позволит рассчитывать на обилие забитых мячей, но уже с первых минут игроки «Урала» рванули в атаку, дабы порадовать напоследок своих болельщиков – пожалуй, единственная оставшаяся в этом сезоне мотивация. Сначала опасно под перекладину пробивал Арсен Адамов, затем уже воротам угрожал Егорычев, а на добивании играл Гаджимурадов, но во всех попытках Сергей Песьяков оказался на высоте, оставив свою команду в игре.

У «Ростова» никак не получалось развивать атаки, большую часть времени команда Валерия Карпина проводила на своей половине поля. Нервозная для гостей обстановка подкреплялась и большим числом фолом. Активны были и болельщики «Урала», постоянно гнавшие свою команду вперёд в надежде на голевую игру на финишном отрезке сезона. Уральцы продолжали идти вперёд, в итоге своего они всё же добились. Судьба улыбнулась активному Гаджимурадову, который откликнулся на подачу Подберёзкина, обыграл защитника и поразил ближний угол ворот Песьякова.

Надо сказать, что к этому моменты игроки «Ростова» смогли немного игру подровнять, включив прессинг на чужой половине поля. И хотя впереди у гостей по-прежнему не особо получалось, по крайней мере, моменты у ворот Песьякова до гола практически не возникали. В итоге на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Урала».

После перерыва Карпин выпустил на поле Мамаева и Фольмера, да и вообще весьма серьёзно со своей командой в паузе поговорил. С первых минут второго тайма «Ростов» забрал мяч под свой контроль, попытался взвинтить темп, но «Урал» смог довольно быстро атакующий пыл соперника остудить. Темп игры немного спал, она переместилась в центр поля, где команды организовали довольно плотную борьбу за инициативу. Опасные моменты, да и вообще удары по воротам, стали редким явлением.

По классике жанра, чем ближе к финальному свистку, тем больше активизируется проигрывающий коллектив. На этой волне «Ростов» смог создать самый опасный момент в матче. Фольмер справа прострелил в центр штрафной площади, а набегавший Хасимото нанёс удар без сопротивления, но Ярослав Годзюр отлично сложился, отбил мяч, а потом и накрыл его. При этом «Урал» тоже не тушевался, периодически неплохо выходя в контратаки, одна из которых завершилась хитрым ударом Погребняка с левого края штрафной, но мяч просвистел над перекладиной.

Напряжение в игре сохранялось до самого финального свистка, и, хотя ударов по воротам практически не было, чувствовалось, что забитый гол ещё может быть. Причём, отличиться могла любая команда. Сделал это в итоге «Урал» после розыгрыша штрафного и удара головой Погребняка, но арбитр Павел Шадыханов из Москвы после консультации с ВАР взятие ворот отменил, утвердив офсайд. Ещё через несколько минут «Ростов» ошибся на выходе со своей половины поля, и Погребняк получил ещё один отличный шанс, но завершил свой прорыв ударом в перекладину.

«Ростов» успел до финального свистка пару раз потревожить Годзюра, но голкипер «Урала» сыграл уверенно, позволив своим партнёрам одержать победу в заключительном домашнем матче сезона, порадовав своих болельщиков. «Ростову» радовать своих болельщиков ещё предстоит, в заключительном матче подопечные Валерия Карпина сыграют дома с «Краснодаром». «Урал» сыграет в Москве с «Локомотивом». Развязка чемпионата уже близка.

Андрей СЕРГЕЕВ

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Теги: Ростов, Урал, РПЛ, Российская Премьер-Лига
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