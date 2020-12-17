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Слуцкий: «Самый необычный год, в моей жизни уж точно и в жизни всего мирового сообщества»

17 Декабря 2020, 22:36,

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча с «Ахматом» (0:0) подвёл итоги 2020 года в эфире канала «Матч Премьер».

- Поможет ли зимняя пауза «Рубину»?

- Я думаю, что да. Если бы я думал иначе, то какой смысл нам тренироваться? Мы бы собрались к сезону сразу. Был очень тяжелый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат, причем мы его доигрывали в жутчайшем цейтноте, потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, у нас было большое количество новичков, поэтому не все получалось так, как хотелось. Все ребята сильно ждут отпуска, потому что, наверное, самый необычный год, в моей жизни уж точно и в жизни всего мирового сообщества, в том числе это коснулось и футбола. Можно сказать, что болельщики набрались терпения, надеюсь, что уже следующий год принесет нам гораздо больше позитивных эмоций в плане футбола, здоровья и всего остального.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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