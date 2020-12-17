Слуцкий ожидает тяжёлого матча в Грозном

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался перед последним матчем команды в календарном году – в четверг вечером казанцы сыграют на выезде против «Ахмата».

«Соперник – очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю еще ни одну команду, которая имела лёгкий матч в Грозном», - приводятся слова Слуцкого на официальном сайте «Рубина».

На текущий момент «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Ахмат» идёт десятым, имея в своём активе на два зачётных балла меньше.

Следить за поединком между «Ахматом» и «Рубином» во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.