Слуцкий ожидает тяжёлого матча в Грозном

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17 Декабря 2020, 15:39,
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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий высказался перед последним матчем команды в календарном году – в четверг вечером казанцы сыграют на выезде против «Ахмата».
«Соперник – очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю еще ни одну команду, которая имела лёгкий матч в Грозном», - приводятся слова Слуцкого на официальном сайте «Рубина».
На текущий момент «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Ахмат» идёт десятым, имея в своём активе на два зачётных балла меньше.
Следить за поединком между «Ахматом» и «Рубином» во всех деталях можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Ахмат