Талалаев: «Из тех, кто у нас есть, была обойма 13 человек, они уже всё, умирают»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча с «Рубином» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вот этот перерыв, который сейчас будет, должен пойти на пользу?

- Мы ждем его, как манну небесную. Я уже говорил, что когда был поединок с «Локомотивом», я увидел, что команда после 80-й минуты перестала бежать и стала тянуть время. Это же не просто так, потому что люди так хотят. Они просто не могут больше. Из тех, кто у нас есть, была обойма 13 человек, они уже всё, умирают. Сейчас один заболел, второй травмирован, третий выпал по дисквалификации, всё! Всё! Мы не можем! По 70 минут играем, потом не можем усилить игру. Это уже диалектика. У кого есть ресурс, тот выигрывает, по три забивает. У кого нет ресурса, тот пока там, где мы находимся. Футбол - самый справедливый вид спорта, я считаю. Как ты играешь, если брать длинный этап, таким ты и будешь в таблице.