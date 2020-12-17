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​«Ахмат» и «Рубин» сыграют без офсайдных линий ВАР

17 Декабря 2020, 19:43,

ФИФА

В четверг вечером в одном из матчей чемпионата России сыграют «Ахмат» и «Рубин». Пресс-служба РФС сообщила, что игра пройдёт без использования офсайдных линий ВАР. Их не удалось откалибровать, поскольку из-за сложных погодных условий работники стадиона в Грозном не нанесли разметку вовремя.

В ноябре-декабре несколько игр Премьер-лиги уже проходили без офсайдных линий ВАР. Их использование не является обязательным. В остальном функционал системы ВАР будет работать в обычном режиме.

Игра между «Ахматом» и «Рубином» стартует в восемь часов вечера. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Ахмат
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