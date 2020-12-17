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«Ахмат» и «Рубин» победителя не выявили

17 Декабря 2020, 21:52,

Global Look Press

В Грозный пожаловал казанский «Рубин», чтобы в рамках одного из последних поединков РПЛ уходящего года с «Ахматом» выяснить, кому же достанется место повыше в середине турнирной таблицы. В пяти последних очных матчах команды трижды играли вничью 1:1, да и вообще очные поединки последних лет не отличаются особой результативностью.

Протокол игры  
Ахмат 0:0 Рубин
Гудиев Виталий Быстров Марат Пуцко Александр   27' Нижич Зоран Богосавац Мирослав Ненахов Максим Исмаэл Силва Харин Евгений   72' (Швец Антон (   72') Тимофеев Артём Бериша Бернард   83' (Уциев Ризван (   83') Мелкадзе Георгий   46' (Альсултанов Ислам (   46')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Кадыров Халид Садулаев Лечи Мелихов Александр Семёнов Андрей Шелия Гиорги Иванов Олег
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья Абильдгор Оливер Макаров Денис Ин-Бём Хван   68' Йевтич Дарко   22' Зуев Александр Игнатьев Иван   74' (Климов Кирилл (   74')
Запасные: Бакаев Солтмурад Тарасов Дмитрий Коновалов Иван Медведев Никита Коновалов Игорь Косарев Кирилл Меркулов Михаил Бегич Сильвие
17 декабря. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Учитывая морозную зимнюю погоду, ждать большого количества голов и сегодня также не стоило. Накрывшая Грозный метель не помешала праздничной предстартовой церемонии. В честь ста проведённых матчей Исмаэл получил футболку с этим числом на память. И сразу же «Ахмат» бросился в атаку. Мелдказе оказался совсем не прикрытым в чужой штрафной площади и семи метров он бил наверняка, но Дюпин невероятным образом сумел спасти коллектив Леонида Слуцкого от пропущенного мяча. К середине первого тайма команды обменялись жёлтыми карточками, но счёт на табло от этого не менялся. Чем ближе был свисток на перерыв, тем отчётливее стало ясно, что исход поединка решит один гол. При этом хозяева, которые активно начали поединок, к концу тайма позволили «Рубину» выровнять игру.

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В дебюте второго тайма Мелкадзе, который не сумел использовать свои моменты, был заменён на Альсултанова. Однако момент остался за Беришей, который дважды «расстреливал» Дюпина, но в первый раз ему помешала его же неудача, а во второй Уремович, который встал на пути игрового снаряда. «Юбиляр» Исмаэл напомнил о себе за четверть часа до конца встречи. Дюпин готовился к удару 26-летнего бразильца со стандарта, но лишь за счёт своей невероятной прыгучести сумел перевести игровой снаряд на угловой. Корнер ничем запоминающимся не закончился. Как ни старались команды в оставшееся время матча, но изменить нули на табло так и не смогли.

Константин Лицин


Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Рубин, Ахмат
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