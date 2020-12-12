Рахимов: «Не знаю, что для арбитра значит рука в естественном положении»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ротором» (0:1).

- Всегда проигрыш болезненный, хотя в целом было бы справедливее, если бы была ничья. Но в таких матчах обычно и решают такие эпизоды - один эпизод в одну или другую сторону, а потом тем более на таком поле созидать было очень сложно. Хотя по первому тайму мы выглядели очень неплохо, а во втором было много брака, обе команды стали бороться за инициативу, очень много мячей было в воздухе, и увеличилось количество брака во втором тайме. В любом случае ничего нам не предвещало, наверное, такой ситуации.

Футбол может развернуться в любую сторону, потому что если мы возьмем тот эпизод, который был при счете 0:0, когда арбитр пошел смотреть, я не знаю, что для него значит рука в естественном положении. Бывает, игрок убирает руки за спину, потому что понимает, что идет удар по воротам, и все может быть. А этот игрок руку не убирал. После того, как мяч попал, он начал ее закидывать назад. Вот такой эпизод, он пошел смотреть. Если бы назначил пенальти, результат был бы другой.

Затем удаление, и мы в меньшинстве уже. Один эпизод решил, что мы получили этот мяч и проиграли 0:1, хотя здесь и другая головная боль, которую мы и сами себе создали - желтые карточки у нас получили все игроки, которые на них висели. В следующем матче у нас не будет трех защитников. Тут тоже начинаешь задумываться.

- У вас было два победных матча, могли продолжить серию. Как-то особенно настраивались на «Ротор»?

- У нас настрой был хороший, по нему вообще никаких вопросов не было, желание было. Вот такой момент, когда проигрываешь такой матч… Особого настроя не было, желание было и уверенность определенная в своих силах у ребят появилась. Тем неприятнее проигрывать в такой ситуации.

- Волгоград спустя 16 лет вернулся в РПЛ. Успели погулять, посмотреть что-нибудь?

- Да нет, мы только вчера вечером прилетели и погулять не успели. Волгоград я знаю со времен еще Советского Союза, город я знаю хорошо.