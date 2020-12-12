Хацкевич: «Может быть, стоит намного проще играть, если это приносит результат»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (1:0).

- Благодаря болельщикам, которые сегодня так здорово поддерживали команду - перекличка, и весь стадион был одним целым с командой. Понятно, что в первом тайме нам нужно было сыграть более строго в обороне, очень много мы мячей пропускали в начале каждого тайма и концовке. В каждой игре есть своя стратегия, строили ее в первом тайме так: пытались и хотели, чтобы Микелтадзе, Джо (Фламарион - прим. ЕФ) - техничные игроки больше сохраняли мяч впереди, но это у нас не пошло. В первом тайме «Уфа» имела преимущество. Во втором тайме поменяли, начали длинными передачами играть. Выпустили Муллина, который неплохо вверху смотрится и достаточно хорошо навязал борьбу. Самое главное, что этот план сработал.

- Сегодня в игре были получены предупреждения, не позволяющие ряду игроков сыграть против «Арсенала». Есть ли у вас на скамейке игроки, способные их полноценно заменить?

- У нас каждый матч пропускает по два человека. В прошлой игре из-за травмы Седрик не мог сыграть, плюс еще… не помню кто там. Два человека у нас пропускали игру. Следующую игру у нас снова пропускают два человека. Компенсировать есть кем, особенно в этих позициях. К сожалению, нет усиления такого со скамейке. Понятно, что конец сезона, но усталость не накопилась, потому что мы в недельном цикле, но из-за карточек и того, что два человека выпадают, приходится эту стратегию игры решать. Сегодня мы ее решили надеюсь, что в следующей игре с «Арсеналом» тоже что-то придумаем.

- Сегодня довольно тяжелое поле. Понимали, что игра будет «до гола»?

- Мы на этом поле тренируемся уже две недели. Понятно, что качество не самое лучшее. Если посмотреть все матчи, которые мы до этого играли, мы все равно пытаемся в комбинационный футбол играть. Но как показал сегодняшний матч, может быть, стоит намного проще играть, и это приносит результат. Да, сегодня результат был на первом месте, но это наше поле. Может быть, мы к нему больше приспособлены.

- Самый обсуждаемый момент матч помимо гола, это, конечно же, неназначенный пенальти. Уже успели его посмотреть?

- Когда в наши ворота назначались пенальти, я это не комментировал. Принимает решение как ВАР, так и главный судья.