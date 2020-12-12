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Хацкевич: «Уже нельзя допускать ошибок, как при формировании команды перед стартом РПЛ»

12 Декабря 2020, 13:57,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, учитывая тот момент, как мы формировали команду перед стартом РПЛ и сейчас, уже сейчас нельзя допускать те ошибки. Понятно, что у нас уже есть список футболистов, которых мы бы хотели видеть для усиления команды. На сегодняшний момент, если есть возможность выпустить 5 футболистов, это возможность перевернуть игру. Но не всегда получается усилить игру за счет замен.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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